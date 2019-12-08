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نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الاحد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، لمتابعة آلية سير العمل، والتعرف على المشاكل والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها، وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل.

وأكد نائب المحافظ، أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، موضحا أهمية العمل الجماعي، من خلال التعاون والتنسيق بين فرق العمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

واستمع "عماد" خلال جولته بالديوان العام لعدد من الموظفين بالادارات المختلفة، موجهًا ببحث معوقات العمل، وحلها، طالبًا الموظفين باعداد خطط ومقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.


نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
نائب محافظ الفيوم يتفقد إدارت الديوان العام ويؤكد على أهمية العمل الجماعى لتطوير العمل (صور)
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