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"الساعة بـ4 آلاف جنيه".. سقوط شاب "مخنث" لممارسته الرذيلة في العجوزة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب مخنث في عقده الثالث من العمر، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الجنس مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ4000 جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثات وصور لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الجنس معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
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