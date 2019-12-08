محافظ أسوان: المتابعة الميدانية اليومية وإزالة التعديات بإدفو من أولوياتي

من أجل تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين التنفيذين بضرورة النزول والمرور الميداني اليومى لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية وتحقيق التواصل والإلتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها، مع إزالة أى تعديات ورفع أى إشغالات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن.



ومن جانبه أوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأن الوحدة المحلية قامت بحملة لفصل الحد المساحى للجبانة العمومية للمدينة والذى نتج عنه إكتشاف بعض التعديات على مساحة 400 م2 وتمت الإزالة الفورية لها، كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب التعدي.





لافتًا إلى أن الحملة جاءت لتلبية شكوى الأهالى وتضررهم من التعديات على حرم الجبانة حيث تمت بمشاركة مساعد رئيس المجلس ومسئولى فرع الهيئة العامة للمساحة المصرية، بالإضافة رؤساء الأحياء والتفتيش والمتابعة، وأيضًا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.