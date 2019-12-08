«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت خليجي 24 رابط سعودية KORA ONLINE

حقق المنتخب السعودي إنتصاراً مستحقاً أمام نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، فى احدي أهم مباريات اليوم، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2019 – خليجي 24، والمقام فى قطر.









أنطلقت المباراة مساء اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل القطري، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت جرينيتش.









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تقدم المنتخب السعودي فى الدقيقة 30 من احداث الشوط الأول بالهدف الأول عن طريق تصويبة صاروخية من المهاجم “عبد الله الحمدان” الذي يضع الأخضر في المقدمة بتسديدة لا تصد ولا ترد.









وفى الشوط الثاني أضاف المدافع محمد خيراني الهدف الثاني للسعودية فى الدقيقة 57، من قذيفة برأسية دون أي رقابة من مدافعي البجرين ليحول عرضية من ركنية داخل الشباك.









المنتخب السعودي خلال الجولة الأولى تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل المنتخب البحريني سلباً مع نظيره العماني.









وكانت أخطر فرص اللقاء على الإطلاق للبحرين فى الدقيقة 92، من كرة عرضية جميلة وجدت ضياء الذي تسرع في تسديدها بباطن القدم، بينما كان يستطيع تسلمها وترويضها وتسديدها، حيث انعدمت الرقابة الدفاعية عليه.









وقد اختارت اللجنة المنظمة للبطولة لاعب منتخب السعودية “عبد الله الحمدان” ليكون أفضل لاعب في هذه المباراة.









وبفوز السعودية اليوم، تستعيد آمالها في التأهل إلى نصف النهائي بفضل هذا الفوز وتحصد اول 3 نقاط لها فى البطولة، وكل فرق المجموعة الثانية تمتلك فرصة التأهل في الجولة الأخيرة.









وتفوقت سلطنة عمان بركلتي جزاء على الكويت 1/2 في وقت سابق من مباريات اليوم بنفس المجموعة (الثانية)، لتتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، والكويت والسعودية بـرصيد 3 نقاط، وأخيراً البحرين برصيدنقطة واحدة.









وشهدت يوم أمس الجمعة إقامة لقاءين من الدور الثاني، إذ استطاع أسود الرافدين تكرار فوزهم الذي حدث بالدور الأول، لكن الخصم كان الأبيض الإماراتي الذي تكبد هزيمة بهدفين، فيما انتصر المنتخب القطري على نظيره اليمني بسداسية بيضاء.





وألتقى المنتخب السعودي بنظيره البحريني في بطولة كأس الخليج 17 مرة ، فاز في 8 مباريات وخسر 4 وتعادلا 4 مرات، حيث شهد تناوب عدد من أساطير الأخضر زيارة شباك الخصم أبرزهم ماجد عبدالله بجانب ناصر الشمراني وياسر القحطاني وفهد المهلل وسعيد العويران.









وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى كأس خليجي 22 بالسعودية 2014، فى اللقاء الذي جمع بينهم فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهي بفوز السعودية بثلاثية بيضاء على ملعب الملك فهد الدولي.



