تفاصيل انعقاد مجلس جوائز جامعة الفيوم للعام الجامعى 2019 /2020

برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، تم انعقاد اجتماع مجلس جوائز الجامعة بجلسته رقم (2) للعام الجامعي 2020-2019 بعضوية الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة وذلك اليوم الأحد.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أنه تم خلال الأجتماع استعراض تقارير لجان التحكيم المشكلة بشأن فحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم التقديرية (القطاع العملي، القطاع الأدبي) وفقا لقواعد منح الجائزة ومواد لائحة الجوائز وذلك استعدادا لأحتفالية عيد العلم الثاني عشر 2019.



وكذلك تم عرض تقارير فحص أوراق ترشيحات الكليات لجائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى التأليف العلمي (للقطاع العلمي والأدبي).



كما تم النظر فى بيان تفصيلى بأبحاث وأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المرشحين لجوائز جامعة الفيوم للتميز فى النشر العلمى الدولى والنظر فى مذكرة بمقترح اسم المرشح لجائزة جامعة الفيوم للعاملين (جائزة التميز الإداري) والنظر فى مذكرة بأسماء المرشحين لجائزة جامعة الفيوم للعاملين للموظف المثالى وكذلك العامل المثالي.

