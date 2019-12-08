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مقتل المئات في حريق ضخم بأستراليا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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ترجمة: دينا الشريف
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اندمجت الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (NSW) في ما أطلق عليه رجال الإطفاء "حريقًا ضخمًا"، مما أدى إلى تصعيد تدمير أسوأ موسم حريق في البلاد.

،تم حرق أكثر من 2.1 مليون هكتار (5.1 مليون فدان)، وتدمير 688 منزلًا، وقتل ستة أشخاص منذ اندلاع الحرائق في جميع أنحاء الولاية في سبتمبر.

وصرح جريج آلان، المتحدث باسم خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، أن 87 حريقًا منفصلًا كانت مشتعلة في جميع أنحاء الولاية اليوم الأحد.

وأضاف آلان، لقد عملت الطواقم اليوم على إبطاء انتشار النيران في ظل ظروف أكثر ملائمة للرياح الشرقية والقيام بحرق مرة أخرى حيث يمكنهم قبل الظروف المتفاقمة يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى الثلاثينيات إلى الأربعينيات في جميع أنحاء الولاية يوم الثلاثاء مع عودة الرياح الغربية، مما يهدد بوضع أجزاء كبيرة من الولاية تحت "خطر نيران شديد".

وعادة ما يأتي أسوأ موسم حريق في أستراليا في منتصف الصيف في شهر يناير.

وتُعد منظمة مراسلون بلا حدود أكبر خدمة لمكافحة الحرائق في العالم. وقال آلان إن حوالي 2200 من رجال الإطفاء المتطوعين وطواقم الدعم يعملون الآن لإنقاذ المنازل والأرواح والغابات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.

كما تم نقل متخصصين في مكافحة الحرائق من كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا لمساعدة الطواقم المحلية في التخطيط والخدمات اللوجستية.

وأبلغت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز عن زيادة بنسبة 25 في المائة في مشاكل التنفس والربو في حالات الطوارئ بسبب استنشاق الدخان.

وقد وصلت انجرافات الدخان حتى إلى نيوزيلندا والمتأثرة بالولايات الأخرى حيث تواصل بعض الحرائق التي وصلت إلى مستويات مدمرة الشهر الماضي في الاحتراق في كوينزلاند وأماكن أخرى.

وحث آلان السكان على القيام بدورهم لحماية منازلهم والمساعدة في جهود مكافحة الحرائق لمنع انتشار الحرائق.


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الكلمات المفتاحية

مقتل المئات حريق ضخم استراليا

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