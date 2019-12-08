مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر LIVE FREE يلا شوت رابط ماتش السعودية Champions watch

يلتقى منتخب السعودية مع البحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الخليج العربي.









وتقام مباراة السعودية والبحرين على أرضية ملعب استاد الخلفية الدولي، بالمباراة النهائية لبطولة خليجي 24.





وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد تخطي العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.





بينما صعد منتخب السعودية للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدف نظيف دون رد، سجله عبد الله الحمدان.





موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في نهائي كأس الخليج وتقام مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الرياض.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليجوتُنقل مباراة النهائي بين السعودية والبحرين عبر قناتي beIN Sports HD، وقناة الكأس الرياضية 1.





معلق مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج أعلنت قناة بي ان سبورت عن تعيين يوسف سيف للتعليق على المباراة النهائية لخليجي 24 بين السعودية والبحرين.



