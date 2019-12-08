حبس سيدتين بحوزتهما 600 قرص مخدر بالمطرية



وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات، أقر بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

قررت النيابة العامة حبس سيدتين بتهمة الاتجار وحيازة المواد المخدر في منطقة المطرية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أقراص الكبتاجون والترامادول، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الاجرامي.وتعود تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في الأوراق الرسمية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام سيدتين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ الشوارع مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وهما "سماح.م" 25 سنة و"هويدا.م" 30 سنة، وعثر بحوزتهما على 450 قرصا من عقار الترامادول المخدر و150 قرصا من مخدر الكبتاجون ومبالغ مالية وهاتفين محمول.