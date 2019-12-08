مؤشر سوق البحرين المالى يصعد لمستوي 1549.43 نقطة في ختام الجلسة





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.



