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مؤشر سوق البحرين المالى يصعد لمستوي 1549.43 نقطة في ختام الجلسة
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:57 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.91% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.38% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50% ، وعلي الجانب الأخر، فقدتراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
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