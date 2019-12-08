Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالى يصعد لمستوي 1549.43 نقطة في ختام الجلسة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:57 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام  بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.

 
وقاد الارتفاع  بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.91% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.38% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50% ، وعلي الجانب الأخر، فقدتراجع  قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر البحرين يصعد 0.01% بختام جلسة اليوم

مؤشر البحرين يصعد 1.02% بختام جلسة اليوم

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.50% بختام التعاملات

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.36% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر بورصة "البحرين" يغلق عند مستوى 1533.60 نقطة بختام أخر الأسبوع

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.41% بختام جلسة الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status