ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم





بورصة الكويت





إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 35.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 51.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6707.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.35 نقطة مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 243.7 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7985 صفقة.





وعن مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضا ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.88%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 10.81%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.46%.