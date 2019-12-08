Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:50 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements

بورصة الكويت

إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 35.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 51.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6707.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.35 نقطة مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 243.7 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7985 صفقة.

 
وعن مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضا ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.88%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 10.81%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.46%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

التيابن يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الإثنين

تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status