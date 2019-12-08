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مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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قامت لجنة متابعة من وزارة الشباب والرياضة بزيارة مركز فنون جامعة طنطا، وذلك في اطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ومراكز الفنون بالجامعات، للتعرف على الأنشطة المنفذة على أرض الواقع.

وجاء مجال المسرح من أهم المجالات التي استوقفت لجنة المتابعة، حيث قام مركز الفنون بدمج الطلاب الصم والبكم بتدريبات التعبير الحركي وتقديم استعراض بمساعدة باقي المشاركين، مما جعلهم أول مركز فنون يقوم بدمج الطلاب ذوي القدرات والهمم في مراكز الفنون بالجامعات.

وتابعت اللجنة مجال الفنون التشكيلية والذي يتم تدريبة على ملامح وجه الانسان وتشريح الأيدي ورسم الحيوانات، وكذا مجال الموسيقى والكورال في تدريباتهم على الاغاني الاجبارية.
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
مركز فنون جامعة طنطا يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
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