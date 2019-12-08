«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر BE IN SPORTS كورة لايف رابط أستون فيلا يلا شوت ترزجيه

بث مباشر أستون فيلا مشاهدة مباراة استون فيلا عبر الفجر الرياضي والفجر، ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ليستر سيتي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .





مشاهدة مباراة أستون فيلا الأن، تقام مواجهة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).





بث مباشر مبارا ةأستون فيلا وترزجيه أساسي، تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"





بث مباشر مباراة أستون فيلا اليوم الأحد أستون فيلا المباراة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .





موقف أستون فيلا وليستر سيتي قبل مواجهة اليوم، بث مباشر أستون فيلا، ليستر سيتي حتي الأن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين و خسر في أتنين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم .





مشاهدة مباراة ترزجيه اليوم الأحد، بث مباشر أستون فيلا، لعب أستون فيلا 15 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له ، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط .



