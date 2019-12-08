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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر BE IN SPORTS كورة لايف رابط أستون فيلا يلا شوت ترزجيه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر أستون فيلا مشاهدة مباراة استون فيلا عبر الفجر الرياضي والفجر، ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي  أستون فيلا نظيره  ليستر سيتي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .

مشاهدة مباراة أستون فيلا الأن، تقام مواجهة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة  الرابعة مساء اليوم الأحد  بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

بث مباشر مبارا ةأستون فيلا وترزجيه أساسي، تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"

بث مباشر مباراة أستون فيلا اليوم الأحد أستون فيلا المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

موقف أستون فيلا وليستر سيتي قبل مواجهة اليوم، بث مباشر أستون فيلا، ليستر سيتي حتي الأن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين و خسر في أتنين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم .

مشاهدة مباراة ترزجيه اليوم الأحد، بث مباشر أستون فيلا، لعب أستون فيلا 15 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له ، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط .

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