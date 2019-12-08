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برلماني يطالب بمنع استخدام المكملات الغذائية بصالات الجيم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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البرلمان
البرلمان
إسلام شعراوي
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طالب النائب فتحي ندا، عضو مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، بمنع استخدام المكملات الغذائية والمنشطات بصالات الجيم.

وقال "فتحي"، إننا اتفقنا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، وخالد عبد الغفار، وزير الشباب الأسبق، على منع وجود المكملات الغذائية والمنشطات في صالات الجيم، مشيرًا إلى أنها أدت إلى وفاة الكثيرين وآخرهم الفنان هيثم أحمد زكي -حسب قوله-.

ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
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الكلمات المفتاحية

صالات الجيم المكملات الغذائية البرلمان أخبار البرلمان

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