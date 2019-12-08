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رامي جمال يكشف عن مفاجآت حفله بالتجمع الخامس مع الفنان تامر حسني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان رامي جمال، عن تحضيره لمفاجئتين لجمهوره خلال حفله القادم مع الفنان تامر حسني، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق ٢٠ من ديسمبر الحالى بالتجمع الخامس .

 

حيث نشر رامي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق رامي على الصورة قائلاً: "مين جاي الحفلة، أنا عن نفسي عاوز اشوفكم كلكم، وفي مفاجأتين اليوم ده واحدة سر، والتانية إن شاء الله هصور آخر مشهد في غنوتي الجديدة معاكم، وهنختار عدد كبير بشكل عشوائي يطلعو معايا ".

 

رامي يوعد محبيه بميدلي من أغانيه

 

ومن جهة أخري أعرب رامي جمال عن سعادته الكبيرة لإعجاب محبيه بالميدلي الذي قام بتقديم في برنامج" صاحبة السعادة "، ووعدهم بعمل ميدلي من ألحانه كل شهر، وسيقوم بنشره عبر صفحته الشخصية على موقع" يوتيوب ".

 

مشاركة تامر حسني في فيلم "الفلوس"

 

وفي سياق آخر، ينتظر تامر حسني حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم من بطولة تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، محمد سلام،عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، من المقرر طرحه يوم ٢٥ ديسمبر الحالى.

 

استعدادات تامر حسني لفيلم "مش أنا"

 

والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لتحضير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وتشاركه في بطولة الفيلم الفنانة حلا شيحة، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.

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