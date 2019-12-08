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مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:44 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
الفجر الفني
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حرص النجم محمد رمضان، على حضور حفل افتتاح محل كوافيره الخاص "فلبيني"، بمنطقة الهرم، حيث قام رمضان بقص شريط حفل الافتتاح.

 

وتواجده هناك أحدث نوع من أنواع المظاهرات المليئة بالحب تجاهه من قبل الجمهور، حيث تواجد عدد كبير عند حفل الافتتاح لرؤيتهم نجمهم المفضل محمد رمضان.

 

يذكر إن محمد الفلبيني هو الكوافير الخاص للنجم محمد رمضان منذ بداية مشواره الفني، وحضر معه رحلته بحلوها وصعوبتها.

مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
مظاهرة حب بسبب محمد رمضان عند "فلبيني" (صور)
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