Advertisements
Advertisements
Advertisements

خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:37 م
Advertisements
عروض كارفور شهر ديسمبر
عروض كارفور شهر ديسمبر
Advertisements
عروض كارفور شهر ديسمبر 

 يواصل كارفور طرح الكثير من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة تحت شعار كريزى سيل، وتعتبر هذه العروض هى العروض التى تلى عروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:

خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019

عروض كارفور على السلع الغذائية واللحوم المجمدة
 تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة

خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019

 عروض كارفور شهر ديسمبر على الالكترونيات

 تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارفور عروض وخصومات كارفور عروض كارفور خصومات كارفور اليوم خصومات كارفور تخفيضات كارفور

أخبار تهمك

سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عروض كارفور لشهر سبتمبر 2019- خصومات المدارس

تخفيضات وعروض كارفور شهر سبتمبر 2019 وموعد انتهائها

بخصومات غير مسبوقة.. أقوى عروض كارفور في البلاك فرايدي حتى 1 ديسمبر

خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019

تعرف على اقوى عروض كارفور ديسمبر 2019

تحت شعار crazy sale.. بدء عروض كارفور الجديدة لشهر ديسمبر وهذا موعد انتهائها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status