خصومات على اللحوم والدواجن.. عروض كارفور شهر ديسمبر 2019

عروض كارفور شهر ديسمبر





يواصل كارفور طرح الكثير من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة تحت شعار كريزى سيل، وتعتبر هذه العروض هى العروض التى تلى عروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:



