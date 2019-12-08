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رئيس المجمع التكنولوجي بأسيوط: نهدف لتقديم العمالة الماهرة والمتدربة لسوق العمل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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الدكتور عادل عبده حسين
الدكتور عادل عبده حسين
رقية جمال
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قال الدكتور عادل عبده حسين، رئيس المجمع التكنولوجي بأسيوط، إن هذا المجمع هو احد النماذج التي ينفذها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء؛ لتحسين مخرجات التعليم الفني بشكل عام، والتعليم التكنولوجي بشكل خاص.

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هذا المجمع يتكون من 3 مراحل دراسية، المرحلة الاولى في الثانوية التكنولوجية بنظام الثلاث سنوات، والمرحلة الثانية كلية تكنولوجية متوسطة لمدة عامين، والمرحلة الثالثة في الكلية التكنولوجية المتقدمة لمدة عامين، موضحًا أن المرحلة الأولى تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمرحلة الثانية والثالثة تتبع وزارة التعليم العالي.

وتابع رئيس المجمع التكنولوجي بأسيوط، أن المجمع يستخدم المناهج التي تدرس في ألمانيا مع تغيير هذه اللوائح لتتناسب مع إمكانية وبنية البيئة التعليمة الموجودة في مصر؛ حتى يمكن نشره على كافة المدارس في مصر.

وأوضح أن هذا المجمع يقدم نموذج تعليمي وتدريبي عالي الجودة والكفاءة لتوفير متطلبات سوق العمل من العمالة الماهرة والمتدربة.
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