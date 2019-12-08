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أحمد السقا ومحمد سامى أفضل ممثل ومخرج عن "ولد الغلابة" من مهرجان نجم العرب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستمر نجاحات مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا والذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، حتى الآن حيث حصل السقا على جائزة أفضل ممثل فى الوطن العربي، وأيضاً فاز المخرج محمد سامي بجائزة أفضل مخرج بالوطن العربي عن "ولد الغلابة" من مهرجان نجم العرب الذي تم توزيع جوائزه مساء أمس السبت.

 

وحقق مسلسل "الغلابة" نجاحاً بعدما استطاع العمل تصدر نسب المشاهدة خلال الشهر الكريم وتحقيق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور ، وحصد أفضل مسلسل فى أكثر من استفتاء بعد شهر رمضان الماضى كما نال السقا أفضل جائزة عن دوره فيه.

 

"ولد الغلابة" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على شاشة mbc مصر ، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.

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