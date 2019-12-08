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رئيس البرلمان يطالب الحكومة بوقف تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
إسلام شعراوي
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طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، الحكومة بالتوقف عن تصدير المشاكل للرأي العام أو لرئيس الجمهورية، وطالبها أيضًا بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، وأنه إذا لم تحدد هي فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.

ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
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مجلس النواب علي عبد العال السيسي الرئيس البرلمان اخبار البرلمان

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