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انتخاب "عبدالفتاح سعود" كأول رئيس منتخب للمعهد الدولي للتعلم عن بعد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلن منذ قليل المعهد الدولي للتعلم عن بعد، الذي يرعاه اليونسكو، انتخاب أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كأول رئيس منتخب للمعهد ممثلا لجامعة عين شمس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بجمهورية الصين الشعبية لأعضاء المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار إنجازات جامعة عين شمس الدولية برئاسة ورعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

وتمت وقائع الانتخاب بتصويت أحد عشر نائب رئيس جامعة أفريقية وآسيوية، وذلك عقب توقيع أ.د. عبد الفتاح سعود اتفاقية تفعيل المعهد برعاية اليونسكو وبرعاية جامعة العلوم والتكنولوجيا بشنزن بالصين.

وصرح أ.د. محمود المتيني، بأن تمثيل جامعة عين شمس في المعهد الدولي للتعلم عن بعد من خلال انتخاب أ.د. عبد الفتاح سعود رئيسًا للمنظمة وممثلًا للجامعة، يؤكد مكانة جامعة عين شمس إقليميًا ودوليًا ويدعم مساعيها الرامية للتطوير المستمر، وصولًا للأفضل.

وكما يعزز تواجدها الدولي المشرف كواحدة من أعرق المؤسسات البحثية والأكاديمية ذات السمعة الدولية.

وهنأ الأستاذ الدكتور محمود المتيني، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود بانتخابه في هذا المنصب الرفيع، معربًا عن ثقته في قيادات وكوادر جامعة عين شمس في تمثيل الجامعة المشرف على كافة الأصعدة محليًا وإقليميا ودوليًا.
انتخاب "عبدالفتاح سعود" كأول رئيس منتخب للمعهد الدولي للتعلم عن بعد
انتخاب "عبدالفتاح سعود" كأول رئيس منتخب للمعهد الدولي للتعلم عن بعد
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