بعد أن دمرته "الإرهابية".. تعرف على تفاصيل افتتاح مجمع محاكم سمالوط بالمنيا



وتم تشييد المبنى على مساحة أرض 2200 متر مربع، ويضم دور أرضى ودورين علويين، وتشمل المحكمة قاعتى جنائى وقاعتى مدنى إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقارى ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامى وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.





كما يضم المجمع غرفا للدعم الفنى مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتى وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى، كما تم تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة فى سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولا سلكية تربط المكتب الأمامى بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.





وألحق بالمبنى استراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والتى تقع فى الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة يتكون من دورين أرضى وأول علوى مؤسسة ومجهزة بالكامل.





وتم بناء مبنى المحكمة، تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بتكلفة قدرها 36 مليون جنيه في عام 2015 واستمر بناؤه أكثر من 4 سنوات، وتم ميكنته بمعرفة قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتى استكمالًا لسلسلة افتتاحات المحاكم التي قامت بها الوزارة خلال عام 2019.

ويعد مجمع محاكم سمالوط، هو خامس مبني يتم تجديده، بعد مجمعات ملوي، أبوقرقاص، بني مزار، مغاغة، ضمن المنشآت القضائية التي تعرضت للحرق والنهب والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وجاري حاليا إنشاء مبني محكمتي ملوي الكلية، وديرمواس.

أناب اليوم الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كل من المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمستشار أشرف عقيل رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، ومحمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن محافظ الأقليم، اللواء أسامة القاضي، في افتتاح مجمع محاكم مركز سمالوط، الذي أحرقه الإخوان خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.