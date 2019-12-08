يلا شوت bein sport مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة مباراة استون فيلا اليوم متابعة Trezeguet لايف

مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي في الدوري الانجليزي





يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختباراً صعباً مع فريق أستون فيلا الذي يستضيف ليستر سيتي في الرابعة عصر اليوم بملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.





ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق ثماني نقاط وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.





ويسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز الثامن على التوالي لمواصلة مطاردة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح على صدارة الدوري الانجليزي، بينما يتطلع أستون فيلا لإستغلال عاملي الارض والجمهور من أجل إستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل مع مانشستر يونايتد قبل أن يخسر أمام تشيلسي في المباراتين الماضيتين.





مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي في الدوري الانجليزي





وتعقد جماهير أستون فيلا آمالها على النجم المصري محمود تريزيجيه من أجل تحقيق الفوز الذي يسعى لمواصلة تألقه مع “الفيلانز”، فيما وصفته الصحافة الإنجليزية بـ”رجل المباريات الكبرى”.





وطالبت صحيفة “برمنجهام لايف” دين سميث، المدير الفنى لنادى أستون فيلا، بإشراك محمود تريزيجيه أساسياً فى جميع مباريات أستون فيلا القادمة، خاصة أمام الأندية الكبرى فى ظل العروض الرائعة التى يقدمها النجم المصرى.





وأضافت الصحيفة أن مباريات أستون فيلا أمام أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسى كانت شاهدة على تألق محمود تريزيجيه الذى يقدم إضافة قوية للفريق داخل أرض الملعب بجانب عنصر السرعة الذى يتمتع به.





وتحدثت الصحيفة أن المستويات الرائعة التى يظهر عليها محمود تريزيجيه يحتم على مدرب أستون فيلا إشراك اللاعب المصرى أساسياً فى المباريات المقبلة، فى ظل القدرة التى يتمتع بها على صناعة الفارق، مشيرة إلى أن تريزيجيه لا ينقصه شىء سوى الثبات على مستواه المتميز لأطول وقت ممكن.





وبات محمود تريزيجيه ثانى لاعب فى تاريخ نادى أستون فيلا يتمكن من التسجيل فى مباراته الثالثة على التوالى التى يبدأها أساسيًا.



