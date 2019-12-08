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رئيس البرلمان: عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقاري يخالف الدستور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:38 م
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علي عبد العال
علي عبد العال
إسلام شعراوي
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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقاري يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن الشهر العقاري هيئة مستقلة.

وطالب "عبد العال"، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقاري هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يومًا فقط.

وهدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، باستجواب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بعد تقديم العديد من الشكاوي حول أزمات الشهر العقاري.

وقال "عبد العال"، إن تلك الأزمة تعد ابتزاز غير عادي للمواطنين وأدى لعدم تسجيل 95% من عقارات مصر، وتابع:"كل المحامين يشتكون من الشهر العقاري.. وعلى الحكومة أن تأخذ الامر مأخذ الجد".

وتسببت الأحاديث الجانبية للوزراء، أثناء حضورهم في الجلسة العامة للبرلمان، في انفعال رئيس المجلس قائلا:"عندما يتكلم رئيس المجلس على الوزراء ألا يتكلموا مع بعض.. وإلا مفيش داعي لحضوركم الجلسة".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

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