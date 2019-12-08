تكريم نضال الشافعي بمهرجان ايجي فاشون الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة أحمد العزبي، تكريم الفنان نضال الشافعي، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.

وكشف أحمد العزبي عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء ابو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

وقال "العزبي" سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود انوسه كونه.

وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم احمد زكي، الفنان عزت ابو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.

يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.