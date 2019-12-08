رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفقة مساعديه، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش بأحياء وسط والجمرك.



وكانت شهدت الإسكندرية، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على أحياء متفرقة من المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك في آخر أيام نوة "قاسم".



ووجه نافع خلال جولته، بتمركز سيارات الصرف الصحي لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية، وذلك لضمان استمرار السيولة المرورية.



وقال نافع، إن الشركة في حالة تأهب واستعداد ومتابعة يومية للأرصاد الجوية، وغرفة التعامل مع الأمطار تجتمع من أجل العمل على منع أي غرق لشوارع المدينة الساحلية خلال نوات الشتاء.



وأوضح أن الشركة تستقبل كافة الشكاوى على رقم الخط الساخن 175، وخاصة شكاوى تطهير الشنايش أو طلب سيارات لكسح المياه، لافتًا إلى أن الاستجابة فورية لتجنب وقوع أية تداعيات.