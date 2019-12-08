Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفقة مساعديه، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش بأحياء وسط والجمرك.

وكانت شهدت الإسكندرية، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على أحياء متفرقة من المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك في آخر أيام نوة "قاسم".

ووجه نافع خلال جولته، بتمركز سيارات الصرف الصحي لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية، وذلك لضمان استمرار السيولة المرورية.

وقال نافع، إن الشركة في حالة تأهب واستعداد ومتابعة يومية للأرصاد الجوية، وغرفة التعامل مع الأمطار تجتمع من أجل العمل على منع أي غرق لشوارع المدينة الساحلية خلال نوات الشتاء.

وأوضح أن الشركة تستقبل كافة الشكاوى على رقم الخط الساخن 175، وخاصة شكاوى تطهير الشنايش أو طلب سيارات لكسح المياه، لافتًا إلى أن الاستجابة فورية لتجنب وقوع أية تداعيات.
رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)
رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 22 ساعة

سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status