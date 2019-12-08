"أزهر قنا" يعلن نتيجة تصفيات مسابقة "حفظ القرآن" المؤهلة للتصفيات على مستوى الجمهورية



وحصد المركز الأول للمرحلة الإعدادية الطالب عمر سيد حلمي، بنين المحارزة، والمركز الثاني الطالب مصطفي محمود عبدالرؤف، بنين قوص، والمركز الثالث الطالب احمد حسن سعيد، قنا النموذجي.



وللمرحلة الثانوية حصد المركز الأول الطالب إسماعيل عبدالمنعم بنين فرشوط، وحصد المركز الثاني الطالب محمد أحمد محمد على، بنين ساحل دراو، وحصد المركز الثالث الطالب عمار محمد فتحي، بنين طوخ.

أعلنت منطقة قنا الأزهرية، بإشراف الشيخ تاج الدين ابوالوفا وكيل الوزارة نتيجة تصفيات مسابقة "حفظ القرآن الكريم" للمرحلة الإعدادية والثانوية للبنين تمهيدا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة.