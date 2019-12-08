نجوى كرم تروج لحفلها القادم في الإمارات

تستعد الفنانة نجوي كرم، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر الحالي، في الإمارات، بإمارة رأس الخيمة، وسيشاركها في الحفل المطرب وليد الشامي.

حيث نشرت نجوي مقطع فيديو دعائي للحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وعلقت نجوي على الفيديو قائلة :"احتفلوا بـ ليلة رأس السنة مع شمس الغنية نجوي كرم في إمارة رأس الخيمة، الثلاثاء ٣١ ديسمبر، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات".

والجدير بالذكر أنَّ كانت من أكثر الفنانات الداعمات للثورة اللبنانية، حيث قامت بتقديم الدعم للمتظاهرين اللبنانيين أكثر من مرة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكشفت عن تضامنها مع الشعب، وكانت دائمة التعبير عن قلقها وخوفها من تطور الأوضاع في بلدها الغالي لبنان .