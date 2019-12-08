التعريف بفن "الديكوباچ" فى ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بتنمية القدرات والمواهب، يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقامة سلسلة الورش الفنية التى أطلقها فى شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة .

حيث تأتى الورشة الثانية من هذه السلسلة حول التدريب على فن "الديكوباچ" وهو فن الزخرفة البارزة بالفرنسية، وتتناول الورشة عناصر من الطبيعة والبيئة مثل الحيوان والنبات كعناصر ووحدات زخرفية أساسية، كانت تستعمل قديما وحديثا فى التزيين على مر العصور التاريخية، على جدران الكهوف والعمارة وأغلفة الكتب وداخل المنازل، كعناصر حية ملازمة للإنسان .

الورش تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع، بالتعاون مع مكتبة الحضارة الإسلامية، تحت إشراف الفنانة التشكيلية أسماء عصام والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، ويشارك فيها مجموعة من طلاب المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، إلى جانب مجموعة من رواد المكتبة

وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بفن الديكوباچ وأنواعه ولفت أنظار الطلاب المشاركين إلى العناصر والوحدات الزخرفية التى هى مكون رئيسي في الفنون المتنوعة، وأهمية الحيوان والنبات كعنصر اساسى فى البيئة يجب الحفاظ عليهم .