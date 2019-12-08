آبل تعلن عن موعد الطلب المُسبق لـ Pro Display XDR الجديد

أرسلت شركة آبل الى عملاءها رسالة الكترونية ، تعلن من خلالها عن اطلاق جهازها الجديدة يوم 10 ديسمبر الجاري، وإتاحة الجهاز عبر موقع الشركة الرسمي للطلب المسبق.









وكانت شركة آبل الامريكية قد أعلنت عن أجهزتها Mac Pro و Pro Display XDR الجديدة في مؤتمر WWDC في يونيو الماضي، وقالت الشركة بأن أجهزة Mac Pro و Pro Display XDR ستكون متاحة في وقت ما من خريف هذا العام، وبحسب تقرير لـ Bloomberg نشر في شهر نوفمبر، ذكر أن آبل ستقوم بشحن الأجهزة في شهر ديسمبر من العام الحالي.





يذكر ان شركة بل اتاحت اجهزتها الجديدة لكي تكون متواجدة في اعياد الميلاد وهي الفترة الاخيرة من كل سنة وعادةً ما تشهد اقبالاً كبيراً للتسوق من خلال الانترنت.



