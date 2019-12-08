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أزمة حادة تضرب ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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يعاني فريق ريال مدريد من فجوة كبيرة قبل المواجهة المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني "الليجا".

ويحل ريال مدريد ضيفًأ على فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

ويعاني الفريق الملكي من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر حيث يغيب البرازيلي عن المباراة بسبب الإصابة، بجانب فيرلاند ميندي الذي تعرض للطرد في مباراة الأمس أمام إسبانيول وبالتالي لن يتواجد في لقاء الخفافيش.

وانتابت الحيرة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي قبل موقعة الميساتيا حيث يسعى لعل هذا النقص الذي يعاني منه أمام فالنسيا.

ويفكر زيدان في الدفع بالبرازيلي ميليتاو في مركز الظهير الأيمن أمام فالنسيا، وإشراك الإسباني كارفخال في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.
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