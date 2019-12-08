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وزير المالية: الجنيه المصري ثانى أفضل العملات في العالم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
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قال وزير المالية محمد معيط إن الجنيه المصري يعد ثانى أفضل عملة في العالم من حيث القوة وفقًا للمؤسسات العالمية.

وأكد وزير المالية خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تحقيق استقرار سياسي، مضيفا أن الاستقرار السياسي يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصر حققت إصلاحًا اقتصاديًا يشهد به العالم برعاية الإدارة السياسية.






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