kora star مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي يلا كورة مباراة استون فيلا تابع لايف Trezeguet بث مباشر يلا شوت الجديدhd

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الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
يواجه  الفريق الأول لكرة القدم بنادي  أستون فيلا نظيره  ليستر سيتي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .

 

مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
تنطلق مباراة  أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة  الرابعة مساء اليوم الأحد  بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"

 

مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
يدخل أستون فيلا المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
و في أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وأنتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب " شينجي أوكازاكي " في الدقيقة 28 لصالح السيتي  ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
لعب ليستر سيتي حتي الأن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين و خسر في أتنين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم .

بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له ، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط .

مشاهدة مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  2019/2019
 
يسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لأٍسباب مختلفة ، يبحث ليستر عن الاعتلاء في الصداراة والبقاء في القمة وسحق نظيره أستون فيلا الذي تراجع في مستواه للغاية وينافس حالياً في مربه الهبوط ، بينما يسعي أستون  في تحقيق الفوز علي نظيره وخطف ثلاث نقاط غاليه كي يتمكن في الهروب من منطقة الهبوط ويسعي جاهداً للمنطقة الدافئة وتحسين مركزه في جدول الدوري .

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