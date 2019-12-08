غارات مجهولة تستهدف مواقع إيرانية شرق سوريا

شن طيران مجهول، اليوم الأحد، غارات جوية، على مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور بسوريا.

وأفاد المرصد السوري، بأن استهدافا جويا مجهولا طال مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد، إن طائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت مساء السبت مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

وأضاف: نيرانا اندلعت في المواقع المستهدفة، وقتل ما لا يقل عن 5 عناصر من المليشيات الموالية لطهران في تلك المنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا الاستهداف، فالمرصد السوري كان أعلن في الـ 18 من شهر نوفمبر الماضي، أن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة لقوات الحشد الشعبي الموالي لقوات النظام السوري عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم يعلم حتى اللحظة هوية الطائرة التي استهدفت السيارة.