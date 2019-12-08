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وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% خلال العام الجارى

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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بوابة الفجر
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أكد محمد معيط وزير المالية،  أن مصر شهدت برنامج اقتصاديا مكثفا خلال السنوات الماضية ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام وتحقيق فائضا أوليًا 2% والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل.

 وأضاف "معيط" خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن النمو الاقتصادي لا يتم دون استقرار سياسي وأمني، مشيرًا إلى العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا. 
 
وأضاف معيط أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6% ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي.
 
 
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