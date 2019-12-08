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19 يناير.. الحكم في دعوى غلق المواقع الشيعية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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محكمة
محكمة
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.
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