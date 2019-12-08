القوى العاملة: تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 6 ملايين و804 آلاف و254 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 29 مليونا و258 ألفا و292 جنيها مصريا تقريبا.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة، هيثم سعد الدين، إن مكتب التمثيل العمالي بالرياض قام بمراجعة واعتماد 1751 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 21 ألفا و944 عقود عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل بالداخل، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي 30 نوفمبر 2019 .



وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي، قام بحل 164 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 121 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، وما زالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 294 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.



وأشار "غازي" إلى أنه رد على 3 آلاف و820 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 10 زيارات ميدانية، و19 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 7 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.