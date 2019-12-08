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"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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الفعالية
الفعالية
أسماء قورة
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اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الجولة الثانية عشر لبرنامج الرياضة من أجل التنمية " واجهة مصر ٢٠٣٠"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذى استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

وكانت فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية بدأت الخميس الماضى بمجموعة من الندوات والجلسات التفاعلية، وورش العمل التوعوية، وعرض فني مسرحي تفاعلي تناول قضايا الزيادة السكانية، وزواج القاصرات من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء، وأثرها السلبي في وجود العديد من المشاكل منها التسرب من التعليم، التحرش، التفكك الأسري، كما شهدت فعاليات اليوم الأول ورشة فنية لاستخدام الفن من أجل التنمية وذلك بمشاركة 550 شاب وفتاة من أبناء محافظة بني سويف.

كما تضمنت الفعاليات، حوارا مجتمعيا بمشاركة 650 من شباب المجتمع المدني بمحافظة بني سويف، وعدد من المسئولين وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى نشاط رياضي لكافة المشاركين احتوت فعالياته على العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة التي تهدف لرفع اللياقة البدنية لدى المشاركين وذلك باستاد بني سويف الرياضي.

وانتهت فعاليات الحملة بجولة سياحية للمشاركين بالمبادرة لزيارة أهم المعالم الأثرية، والسياحية بمحافظة بني سويف منها هرم ميدوم.

وشارك في فعاليات الحملة أكثر من 1200 شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة بني سويف وبحضور أحمد سرور مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تقوم بتنظيم مبادرة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بمختلف المحافظات المصرية شهريًا، بمشاركة قطاعات عريضة من شباب المحافظات وتهدف المبادرة لتوعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية، وتعزيز المواقع السياحية من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة، الموسيقى، الفن، المسرح وورش العمل التفاعلية في مختلف محافظات مصر.
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
"الشباب" تختتم فعاليات برنامج "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠"
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