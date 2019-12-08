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بأمر "السيسي".. مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
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أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة لمواجهه آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي. 

وكما يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات.
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