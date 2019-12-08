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هل يغني الاغتسال عن الوضوء؟ الإفتاء ترد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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الدكتور محمد عبد السميع
الدكتور محمد عبد السميع
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه: هل يغني الاغتسال عن الوضوء.

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: " نعم يغني الاغتسال عن الوضوء، مشيرًا إلى أن فقهاء الشافعية يقولوا أنه يجب الالتزام بشروط الاغتسال الصحيح ليغني عن الوضوء كالمضمضة والاستنشاق أثناء الاغتسال.

ويقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "الاستحمام إن كان عن جنابة، فإنه يكفي عن الوضوء، مستشهدًا بقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)".

وأضاف "وسام"، أن "الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون بنية التطهر، ويلزم الوضوء في حالة أن انتقض الوضوء بعد الاغتسال".
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