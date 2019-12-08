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تعرف على مباريات اليوم في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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الفجر الرياضي
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تقام اليوم الأحد مباراتين فقط ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" التي تستضيفها مصر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.
ويلتقي انتر كلوب الأنجولي مع نظيره وزارة جبل النار النيجيري في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
أما في المباراة الثانية يلتقي سي إن إس إس الكونغولي مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقي حامل اللقب في تمام الساعة السادسة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وكان فريق وزارة جبل النار النيجيري قد استهل مشواره في البطولة الافريقية بالفوز على انيرجي البنيني في اللقاء الذي أقيم عصر أمس السبت.
بينما فيروفيارو كان قد أستهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بفارق ٨ نقاط، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت.
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