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بـ"1500 قرص باركينول".. سقوط "ديلر المطرية"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:07 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد بالمطرية، من ضبط المدعو "و.س.م" سن 40 عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية حال استقلاله السيارة رقم 241076 ملاكي الشرقية ماركة فيات 128 بيضاء اللون ملكه وبحوزته المضبوطات التالية: 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، ومبلغ مالي 100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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