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الإفتاء توضح حكم تارك صلاة الجمعة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "فيسبوك"، "إنه يصلي جميع الصلوات، ولكنه لا يؤدي صلاة الجمعة.. فما حكم ذلك".

ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، اليوم الأحد، أن ترك صلاة الجمعة بدون عذر إثم كبير، حيث قال الرسول الكريم: "من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرار بغير عذر طبع على قلبه"، وهذا يعني أنه خسر الأعمال الصالحة.

وأشار إلى أنه يمكن ترك صلاة الجمعة في حالة المرض أو السفر، أو ف حال أن طبيعة العمل تحول دون تركك له، وحينها يصلي الجمعة كصلاة ظهر، مشددا على ضرورة أن يستغفر من يترك صلاة الجمعة بدون عذر.
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