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"الإفتاء": المرور أمام المُصلي فيه إثم عظيم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد سؤالًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، جاء فيه: "هل لو مر شخص أمامي وأنا أصلي تكون الصلاة باطلة؟".

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هناك فرض بين من يُصلي جماعة وبين صلاة الشخص بمفردة، فمن يصلى في جماعة يكون الإمام مظلة له، ويجوز لشخص أن يمر أمامه خلف الأمام، لكن لا يجوز المرور من أمام الإمام، بينما لا يجوز المرور أمام من يُصلى بمفرده".

وأكد مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرور أمام المصلي فيه آثم عظيم، والرسول –صلى الله عليه وسلم قال: " لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِن الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
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دار الإفتاء توك شو أحكام الصلاة

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