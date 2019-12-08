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ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:28 م
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سانشو
سانشو
عبد القادر عرابي
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وجه مايكل زورك رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني، صدمة كبيرة لعملاقي الدوري الإسباني، قبيل فترة الأنتقالات الشتوية القادمة التي تفتح أبوابها بعد أقل من شهر من الآن.

سانشو لن يغادر في الشتاء

وحسم زورك موقف لاعبه الدولي الإنجليزي جادون سانشو من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، مع إبقاء الباب مفتوحاً نحو رحيله في الصيف المقبل.

وصرح زورك لشبكة مانشستر إيفينينج نيوز قائلاً: " أنه عنصراً أساسياً في فريقنا حالياً، أستبعد أي سيناريو لرحيله حالياً".

وتابع: " لدينا بعض المواقف التي سنناقشها مع سانشو في الفترة الحالية، وسنعقد معه بعض المقابلات".

وأضاف: " الأمور تسير معه بشكل جيد، كان على دكة البدلاء في لقائي برشلونة وهيرتا بيرلين الماضيين، نزل خلال المباراة وصنع الفارق".

وزعمت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر سيتي، النادي السابق لسانشو، غير مهتم بالتفاوض معه لإعادته مرة أخرى.

ويمتلك السيتي بند أولوية التفاوض مع النادي الألماني في حالة رغبة النادي الإنجليزي في أستعادة لاعبه السابق، إلا أن الأخبار تشير لعدم إهتمام مانشستر سيتي بسانشو.

ودخل اللاعب في عدة أزمات مع إدارة ناديه، على خلفية تأخره في العودة من معسكر المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

وتهتم أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانسيتر يونايتد بخدمات النجم الدولي صاحب الـ 19 عاماً.

وانضم سانشو لبوروسيا دورتموند في صيف عام 2017 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل مبلغ 8 مليون يورو فقط.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جادون سانشو بوروسيا دورتموند برشلونة اخبار الرياضة

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