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"المالية": زيادة دعم الصحة و التعليم إلى 205 مليارات جنيه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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أكدت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر متعددة ومنها خفض الدعم علي المحروقات وتوجيه الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه كان في عام 2014 الدعم الموجه للصحة والتعليم كان 114 مليار جنيه، بينما زادت الدعم في الموازنة إلي 205 مليار جنيه.
 
وأضافت "الشرقاوي" على هامش فعاليات المؤتمر السنوى المصارف العربية والذي تستضيفه مصر، أن دعم السلع التمونية ارتفع إلى 40 مليار جنيه، وصناديق الإعاشة إلى 160 مليار جنيه، لافتة إلى توفير أكثر من 750 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة وزيادة فرص العمل والتوظيف.
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