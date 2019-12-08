وزيرة البيئة تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا



وأشار "فؤاد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هذا البرنامج يستهدف رفع وعي المواطنين في المنيا بالمشاركة المجتمعية، ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات على غرار ما تم في المرحلة الثانية بمنطقة العدوة.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه سيكون هناك وحدات تتولى جمع المخلفات الصلبة وتوصيلها للمصنع، منوهة بأن القطاع الخاص سيديره القطاع الخاص وبتكنولوجيا إيطالية.



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم توقيع وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، حيث ينفذ المشروع من خلال دعم مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه لصالح محافظة المنيا بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.