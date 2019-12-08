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«يلا شوت beIN المفتوحة» Nahda burkkan vs Zanaco مشاهدة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH نهضة بركان اليوم YALLA SHOOT

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
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يقدم الفجر خدمة بث مباشر لأبرز الأحداث الرياضية اليوم الأحد 8-12-2019، مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco، اليوم الأحد الموافق 8  من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد هيروس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية من خلال،  مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco. 

 مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco . بث مباشر مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد هيروس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco، بث مباشر مباراة اليوم نهضة البركان، حيث يحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط، ومن أن يلتقى بنظيرة زاناكو، على ستاد هيروس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية.

بث مباشر مباراة اليوم زاناكو، حيث يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة نهضة البركان، على ستاد هيروس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco

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