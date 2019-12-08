عاجل.. مصطفى بكري يكشف آخر تطورات التعديل الوزاري وموعده





وأكد "بكري" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن البرلمان لم ولن يقر التعديلات الجديدة في الجلسة العامة للمجلس اليوم أو غد وستؤجل إلى يناير المقبل.



وأضاف "بكري" أن هناك معلومات تترد بقوة حول بقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزيرة للصحة، بالإضافة إلى دمج بين وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال، والسياحة مع الآثار، والتعاون الدولي مع التخطيط في التشكيل الوزاري الجديد.





ونوه بأنه سيكون هناك 3 نواب لرئيس الوزراء، منهم الدكتورة هالة السعيد ستكون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأقوى مُرشحي لتوليها، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن القومي، والدكتور محمد شاكر سيكون نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات، ومشرفا على وزراء النقل والإسكان والصحة والتموين والكهرباء.

فجر النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل حول التعديلات الوزارية المُرتقبة.