بناء على طلب نقيب المحامين.. "جنايات شمال القاهرة" تؤجل قضية "نور" لـ11 يناير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلساتها المنعقدة اليوم الأحد، بالعباسية، تأجيل قضية المحامي محمد نور، المتهم في قضية متعلقة بنزاع شخصي، إلى جلسة 11 يناير من العام المقبل وذلك لمعاينة مسرح الجريمة، بناء على طلب النقيب العام سامح عاشور.



وحضر النقيب العام، اليوم الأحد، الجلسة ورافقه عدد من أعضاء ونقباء الفرعيات وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، والمحامين، مساندة للمحامي في قضيته.



ويتولى "عاشور" متابعة قضية المحامي بنفسه، منذ نشأتها، حيث كان قد أشاد عدد من المحامين بحضور النقيب العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة جلسة تجديد حبس المحامي في مايو الماضي، ومدى الإجادة التي أداها النقيب في المرافعة بهدف اخلاء سبيل المحامي.