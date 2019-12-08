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هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ الإفتاء تجيب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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الإفتاء
الإفتاء
محمود الجلاد
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ورد سؤال للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام".

وقال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز للذي يكفر عن يمينه أن يخرج بدلا من الإطعام مالا للفقراء والمحتاجين وهذا ما تفتي به دار الإفتاء المصرية.

وأضاف "الورداني" أنه "يجوز إخراج كفارة اليمين طعاما للفقراء ويكون مما يطعم به الرجل في بيته وليس أقل من ذلك، منوها في ذلك بأن الناحية المادية لا يكون أقل من سبعة أو ثمانية جنيهات للفرد مثلا ويجوز أن تعطيها لفرد واحد.
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